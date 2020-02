“En términos institucionales no negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí planteamos la multicausalidad de esta situación”, indicó Raimundi ante la observación del legislador opositor y enfatizó que Argentina “no va a reconocer como presidente de un país soberano a alguien que fue reconocido por otros estados, pero no por ese país que dice representar” . Además, señaló que “hay una situación humanitaria delicada, pero la solución no va a venir de la mano de la intervención externa”. "Queda claro que el Gobierno no reconoce a Juan Guaidó” , cargó Naidenoff.