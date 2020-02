La reacción en la Casa Rosada y en las cercanías de la ex presidente aparecía en esa lectura de entrecasa como nueva muestra de sintonía entre Alberto Fernández y CFK. Esa sintonía también sería adjudicada al juego de posiciones sobre la deuda, entendido como una especie de contrapunto concertado para exponer dureza y a la vez voluntad negociadora frente a los interlocutores privados y el Fondo. No parece gente muy impresionable y las tratativas no son sencillas. De todos modos, cerrar filas podría ser imaginado como un objetivo o necesidad no estrictamente domésticos.