El ex ministro de Cristina Kirchner, definió sus primeros dos meses en el gobierno como “un shock de gestión”. “A mi no me van a distraer con operaciones políticas, presuntas roscas o internas. Tampoco quiero que distraigan a los bonaerenses”, agregó. Luego cargó contra los medios de comunicación porque “en los últimos 10 años no han publicado una línea positiva respecto de lo que yo hago”. Si bien aclaró que eso no le da relevancia, “sí me preocupa que se conozca lo que hace la gestión. No voy a discutir de tapa de diarios, pero me parece que sacar una tasa para pymes como la del Banco Provincia es para tapa; el problema es que se funda una empresa porque no se enteró, y eso me desespera”, remarcó.