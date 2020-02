Una foto -dos, tres, diez- del candidato presidente Alberto Fernández con la legisladora Natalia De la Sota, la hija del inventor del “cordobesismo” no conmueve a las mayorías cordobesas. Y si Schiaretti sigue representando a la mayoría es, simplemente, porque no corrió en auxilio del aplastante ganador en las elecciones PASO del 11 de agosto, al punto que en el Frente de Todos están convencidos de que en las presidenciales no fue prescindente, sino que jugó para Mauricio Macri.