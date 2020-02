Los dichos de la ex mandataria generaron el rechazo de Eugenio Sangregorio, diputado argentino-calabrés que tiene su banca en el Parlamento italiano, quien expresó su pesar: “Lo siento por las palabras pronunciadas por el ex presidente y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. La ciencia, la tecnología y muchos otros valores siempre han distinguido a los italianos en el mundo. En la propia Argentina no podemos evitar recordar, entre muchos otros, al padre de la Patria Manuel Belgrano o, por último, al doctor Favaloro, un cirujano cardíaco muy apreciado conocido en todo el mundo e inventor del bypass”.