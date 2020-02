Su jefe sindical, Luis Barrionuevo, reapareció hace una semana y su mensaje tampoco fue elogioso hacia Alberto Fernández. “Tenemos esperanza en general, pero seguimos con ajuste más ajuste”. “Vivimos en democracia, vamos a fortificar la CGT y no vamos a deja de peticionar lo que es parte de los trabajadores”. “Nosotros le decimos al Gobierno y los empresarios que las paritarias no se discuten. La paritaria es la herramienta fundamental para discutir los salarios y las condiciones de trabajo. No aceptamos sumas fijas. Cada uno sabe cómo discutir su paritaria”.