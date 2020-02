“No es alentando la arbitrariedad de nuestras instituciones que lograremos protegerlas a ellas ni a sus integrantes. Cada vez que se les exige a las fuerzas de seguridad que defiendan los intereses de una minoría de poderosos se las daña”, fundamentó la ministra. “No es legítimo, no es legal, no es institucionalmente válido reclamar a las fuerzas de seguridad que acomoden sus prácticas al capricho de quienes pretenden conservar sus privilegios a costa de los derechos de las personas”, apuntó en uno de los apartados con más condimento político.