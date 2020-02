Guzmán enfrentará además críticas de la oposición, que considera que el gobierno nacional no tiene un plan económico. Esa inquietud surgió en París, durante una charla brindada por el presidente Alberto Fernández. “No es verdad que no tenemos un plan, no lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas; estamos jugando al póker y no con chicos”, contestó. El mazo de naipes ya está preparado.