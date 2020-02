— No hay que pedirle todo al Gobierno. Así como dije que el Gobierno debe repolitizar la toma de decisiones en esta materia, también creo que la sociedad civil debe madurar y superar la divisiones partisanas en los temas centrales del país. No hay mucho margen para seguir con los enfrentamientos internos. Yo no me levanto cada día pensando qué van a hacer los dirigentes, sino cómo puedo generar acciones productivas desde mi actividad profesional, la fundación, la universidad, para influir positivamente en la agenda pública de estos temas. Para Hegel, ser burgués no es un problema de clase, como en Marx: burgués es el que aspira a vivir apolíticamente, sumergido en el mundo de sus intereses privados, dejando que la vida pública la manejen unos pocos. Concretamente, es el que, cada 4 años, dice: “Uuh, el país desbarrancó de nuevo, no me había dado cuenta que eran tan malos los que gobernaban”. El país necesita con urgencia también más espesor político de los actores no estatales.