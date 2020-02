“Su trabajo nos permitió probar la verdad de nuestros dichos sobre las responsabilidades por la Tragedia de Once, no sólo por las muertes sino por el ilegal manejo de fondos, verdadera causa de la masacre de 52 inocentes. Seguramente fue la investigación más importante de su carrera, y eso nos permitió investigar a todos sin detenernos ni en nombres ni en cargos. Hoy el Dr. Bonadio ha fallecido. Con él se va una persona central en este camino que todavía no termina”, continuó el comunicado.