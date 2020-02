El diálogo lo mantuvieron en en la biblioteca de la Santa Sede, lugar en el que el Presidente negó que se haya mencionado la legalización del aborto en Argentina: “No logro entender por qué tanta vocación de confundir las cosas. Si hay algo que no hago es mentir. Yo digo francamente lo que puedo decir sin mentir nunca. Con el Papa, el tema del aborto, no se abordó. El secretario de Estado hizo un comentario al pasar sobre cuál es la posición de la Iglesia. Todos saben cuál es mi posición, que no es una posición en contra de la Iglesia. Es simplemente mi posición frente a un problema de lo que yo denomino salud pública. Con el Papa ese tema ni lo rocé”.