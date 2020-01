De esta forma, el Senado también les dará ingreso formal a los pliegos de los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo para desempeñarse como embajadores: entre los pedidos de acuerdo para el cuerpo diplomático figuran los del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada (que se iría a México); Jorge Argüello (que quedará a cargo de la representación argentina en Estados Unidos); el ex senador Fernando “Pino” Solanas (enviado a la Unesco); y el ex vicepresidente de la Alianza y ex representante en el Mercosur Carlos “Chacho” Álvarez (partiría a Perú).