Miguel Pichetto: “Macri tiene que mantener un silencio prudente por un tiempo”

El ex compañero de fórmula dejó entrever que el video en el que el ex presidente culpó a sus funcionarios no fue una buena manera de reaparecer públicamente. Por otra parte, dijo que no le pareció “mal” su designación como titular de la Fundación FIFA y recalcó: “No lo ponen en el Banco Mundial, sino en algo relacionado al fútbol”