Antes, el Presidente había retuiteado un mensaje de Graciana Peñafort, ex abogada del ex canciller Héctor Timerman en el marco de la investigación por el Memorándum con Irán y recientemente nombrada directora general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores. En su mensaje, Peñafort había advertido: “Para que sepan: Fabiola Yáñez, la pareja de @alferdez NO tiene cuenta de Twitter. Están siguiendo y retuiteando un fake. Y déjenme decirles, claramente es la preparación de una operación que no está destinada a hacerla quedar bien. Consejo...NO retuiteen y denuncien por fake”.