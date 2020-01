En oficinas del CCK donde se encuentra la Secretaría de Medios, aseguran que el primer motor serán los medios estatales, no sólo los creados con esos fines. En el caso de la TV Pública se estudia que haya menos opinión, menos programas periodísticos y más contenidos educativos. A la insistente pregunta sobre si vuelve 6,7,8, el programa emblemático del kirchnerismo, la respuesta es que no y que no encaja en el nuevo perfil que se quiere para los medios.