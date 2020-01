El Gobierno logró dictamen de comisión para el proyecto de ley que respaldará la negociación de la deuda. En el plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda hubo diez oradores, una corrección aceptada por el oficialismo y un dictamen oficialista que no lleva la firma de Juntos por el Cambio. No significa sin embargo que mañana en el recinto de la Cámara de Diputados no haya más adhesiones, la oposición negocia ayuda para algunas provincias endeudadas y promete en voz baja acompañamiento en un tema que consideran debe mostrar a los políticos unidos frente a los acreedores.