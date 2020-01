El tribunal oral federal de feria demoró una definición del pedido que había hecho la defensa de Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte que está preso por la tragedia de Once. El ex funcionario había solicitado cumplir con su condena en su casa por problemas de salud. El planteo mereció críticas por parte de familiares de las víctimas. Ahora los jueces pidieron más precisiones sobre su estado de salud. Por lo tanto el tema quedó pendiente para ser resuelto en febrero, indicaron a Infobae fuentes judiciales.