Es que D’Alessio no quería ser alojado en el sector del IRIC, el lugar creado durante la gestión macrista para presos detenidos por corrupción. Dijo expresamente que no quería estar junto a Lázaro Báez o su contador Daniel Pérez Gadín. Según sus palabras, no estaba preparado para soportar “insultos”. Sin embargo, D’Alessio tampoco quería seguir estando más tiempo en el lugar en donde quedó preso desde el día que ingresó a prisión: una habitación en el complejo hospitalario de la cárcel de Ezeiza, donde él mismo pidió permanecer a los tres meses de su arresto, en el marco de un hábeas corpus.