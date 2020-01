Desde esa celda de dos por tres, D’Alessio decidió hace diez días romper el silencio en una entrevista con radio 10 en donde vaticinó que si él habla se podrían caer cuatro causas de corrupción contra la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó que la ex ministra de Seguridad del macrismo Patricia Bullrich iba a “tener un problemón”. También elogió al juez Ramos Padilla, que lo metió preso. “Estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa”, había dicho.