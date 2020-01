—La última semana de enero tenemos la voluntad de convocar la reunión de la paritaria nacional docente, donde van a participar todas las organizaciones sindicales docentes, con representación nacional y las 24 jurisdicciones educativas. Ahí se pretende discutir los aspectos salariales, pero no sólo eso. La paritaria es una herramienta que pretende institucionalizar el diálogo en un ministerio de Educación donde no esto no era la regla. Nosotros encontramos un ministerio con una ruptura de todas las instancias de diálogo, cero comunicación con las asociaciones sindicales y enfrentamiento con ellas. Esa institucionalización del diálogo es para nosotros un primer paso importante.