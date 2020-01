“¿Por qué le está pasando esto a Alberto Fernández? Porque es evidente que no tiene el total de la autoridad. Si Fernández la tuviera, a un Presidente esto no le pasa porque el tipo controlaría a su propia gente. A él le dicen ‘mirá, callate la boca y decí lo que dice ella (por su compañera de fórmula), no lo que pensás vos'” , opinó Lanata al ser consultado por los dichos de la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien cuestionó la postura del Poder Ejecutivo frente a los ex funcionarios kirchneristas actualmente detenidos.