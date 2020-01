Hace algunos días, Alberto Fernández sostuvo que en la Argentina no hay “presos políticos”, sino “detenidos arbitrarios”. Sin embargo, el senador nacional Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y uno de los hombres de confianza de Cristina Kirchner, se diferenció de las declaraciones del presidente y afirmó: “Yo creo que hoy hay presos políticos, no tengo dudas”. En el día en que Milagro Sala cumplió 4 años detenida, Wado de Pedro se sumó y se expresó en la misma dirección que Parrilli.