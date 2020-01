“En enero hay un vencimiento de USD 570 millones y la caja de la provincia no tiene esos recursos. Una parte es intergubernamental, con ANSES, y otra parte es mercado. He tenido diálogos con los bonistas, todos entienden que no es sostenible el esquema y situación que dejó el gobierno anterior. Es un problema complejo que tendrá una solución compleja", añadió.