A diferencia de otras situaciones históricas, no se aguardan roces institucionales entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Cuando CFK viajaba, y lo sucedía Julio Cobos, este vicepresidente sabía de hecho que no podía pisar la Casa Rosada. Y en épocas de Carlos Menen, no le gustó al presidente riojano que su vicepresidente Carlos Ruckauf usará la quinta de Olivos en su ausencia. Cristina Fernández de Kirchner -que fue jefe de Estado ocho años- descarta protagonizar hechos que la asemejen a Cobos o Ruckauf.