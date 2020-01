La situación de Lugones es muy incómoda. Al no estar confirmado por una resolución oficial, no puede tomar decisiones administrativas. Entre otras cosas, no tiene facultades para renovar el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), la licencia que deben tener todos los aviones con bandera argentina. “Si se vence el CESA de un avión en este momento, nadie lo puede firmar”, explicó una fuente del organismo.