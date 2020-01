El texto del decreto bonaerense fue avalado por Alberto Fernández y Guzmán. Y no causó sorpresas a los bonistas de New York ni a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya conocían el sentido de sus disposiciones. No era un default, sino la propuesta de iniciar una ajetreada negociación que debería terminar con éxito en las próximas semanas.