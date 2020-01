Alberto Fernández tiene la preocupación de cerrar la grieta. Mauricio Macri podría haber colaborado en cerrarla, no fomentando el enfrentamiento con Cristina. En algunos aspectos, el gobierno anterior no escuchó. No supo interpretar, no tuvo el poder de interpretar que tiene Alberto Fernández. Se alejó. Lo peor que hay es que, los que gobiernan, se alejen de la gente y de la realidad del pueblo. Tiene que haber una oposición y hay gente muy valiosa como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, que está haciendo un gobierno excelente en la ciudad. Me parece que es gente que hay que tener en cuenta. Y ahí está la construcción de un país, justamente con pensamientos distintos, pero sentados todos en la misma mesa.