A pesar de que evitó hacer evaluaciones sobre la gestión de su antecesora, Laura Alonso, admitió que “estuvo en el ojo de la tormenta”. "Me autoimpuse no hacer ninguna consideración pública sobre la gestión de la licenciada Alonso. No es útil y no tengo ganas de hacerlo. Estuvo en el ojo de la tormenta, eso es evidente”, se limitó a decir.