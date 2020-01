En otro fragmento de la entrevista se refirió al programa económico del nuevo Gobierno. “Los congelamientos reprimen la inflación, lo podes hacer por un tiempo si resolvés los problemas de fondo", analizó. “El diagnóstico que dijo el presidente actual no es muy distinto de lo que dijo el ex presidente Macri en 2015, Argentina ha estado mal con peronismo, con anti peronismo, con no peronismo”, reflexionó el economista.