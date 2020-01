Los síntomas fueron expresivos en el primer y áspero traspié sufrido como gobernador. No hubo visibles muestras de solidaridad desde la Casa Rosada y sí resultó evidente el malestar de buena parte de los intendentes de la provincia, en especial los del Gran Buenos Aires. Esos jefes locales, a su vez, tienen dificultades para saltear al gobernador y referenciarse únicamente en el Presidente, porque el esquema de poder no puede prescindir de CFK. Saltear a Kicillof para acudir a Alberto Fernández podría ser entonces un gesto de desatención a la ex presidente.