La agenda de temas tiene cinco figuras clave: el presidente Fernández; el jefe de gabinete Santiago Cafiero; el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro; y Béliz e Ibarra. Los enlaces con el Congreso son Sergio Massa, como presidente de la Cámara baja, y Máximo Kirchner que ya visitó la Casa Rosada y a Alberto Fernández más veces de lo que su madre ha conversado con el Presidente de la Nación y que actúa en perfecta sintonía con el diputado tigrense. Ella en cambio, titular de la Cámara alta, estuvo dos sábados en Olivos conversando con el jefe de Estado pero no ha vuelto a Balcarce 50 desde el 10 de diciembre, cuando se concretó la asunción del nuevo gobierno. Por ahora no volverá. Ya está definido que no tendrá despacho allí y desmienten en su entorno que tenga uno en el Centro Cultural Kirchner. “Su único despacho será en el Senado”, sostienen cerca suyo a la espera de su regreso antes de que esté firmado el decreto con el temario de Extraordinarias.