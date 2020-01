El encuentro fue confirmado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien se esperanzó con que la reunión sirva para acercar posiciones. “No se puede negar la ley impositiva, no se puede negar la posibilidad de gobernar... Pero el gobernador tiene que ceder y entender que hay que buscar un punto de equilibrio porque los salarios no crecieron al ritmo de la inflación”, planteó en diálogo con radio Mitre.