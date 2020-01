Cuando ya se habían hecho las audiencias en donde la defensa de Cristina Kirchner pedía revocar su prisión preventiva y la del ex funcionario Roberto Baratta reclamaba la recusación de Stornelli, y luego de que la Sala I de Casación dictara un fallo que permitió la excarcelación de Baratta y del ex ministro Julio De Vido, la Sala III de Casación, encabezada por la jueza Liliana Catucci junto a sus colegas Eduardo Riggi y Guillermo Giacobucci, reclamó formalmente a sus colegas que le entregaran todas las causas. Decían que en su sala se tramitan dos causas ligadas a los cuadernos: una por subsidios al transporte ferroviario, en donde están procesados los ex secretarios Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime junto a la ex presidenta y el ex ministro Julio De Vido; y otra ligada al lavado de dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner ya fallecido.