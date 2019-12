En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente social aseguró: “Por temas de salud, puede que me den la domiciliaria”. En este sentido, detalló que en los últimos días le practicaron una serie de estudios cardiológicos y le detectaron dos enfisemas que le pueden generar la muerte súbita. “Tengo tres by pass y soy diabético insulinodependiente, no debería estar preso. Estos estudios lo tiene el Tribunal y en estos días tiene que decidir. Pronto tendremos novedades” , agregó.