La crítica, como era de esperar, llegó del sector opuesto. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, expresó: “Acá hay emergencia productiva y ocupacional. La pregunta es si la doble indemnización es el camino. No hay ninguna duda de que hay que proteger al trabajador, pero el camino no es forzando a no desvincular” a los asalariados.