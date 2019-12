En los días previos a que se oficializara que iba a ser la primera mujer en ocupar la cartera de Justicia, admitía en confianza que no quería volver a la función pública por el cambio que iba a implicar en su vida personal, profesional y familiar. “Como lo conoce a Alberto y cree que tiene una gran oportunidad de hacer bien las cosas, no podía no acompañarlo”, aseguran quienes compartieron los días en que Losardo comenzó a organizar el cierre -por segunda vez- del estudio jurídico. Ubicado en el séptimo piso de un coqueto edificio sobre la Avenida Callao, lo tienen en sociedad desde hace 20 años con Fernández, a quien conoce desde la época que estudiaban en la Facultad de Derecho.