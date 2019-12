-El motivo central que me moviliza a presidir la AMIA es que la misma responda a las necesidades y requerimientos de sus asociados en particular y de toda la comunidad judía en general. Queremos una AMIA que contenga la amplia diversidad que tenemos los judíos que vivimos en esta plural ciudad, bajo un marco de profundo respeto y convivencia con la forma en que cada persona siente y lleve adelante su práctica como judío. Me moviliza lograr que la institución sea pluralista, diversa y abierta, que nuestros padres, nosotros, nuestros hijos y nietos sientan orgullo de pertenecer a la misma. Nuestra agrupación ha logrado unidad, consenso gracias al trabajo de muchos dirigentes que resignaron aspiraciones personales en pos de la comunidad. UNA AMIA agrupa a los partidos políticos comunitarios más relevantes como Avodá, Plural Jai, Movimiento Sionista Independiente y Renovador, Meretz y AMIA es de Todos. Y más de 40 instituciones entre las que se encuentran clubes, escuelas, instituciones sociales, templos, comunidades religiosas de los movimientos conservador y liberal. Tengo el honor, como un miembro independiente de la comunidad, que todos estos factores me hayan nombrado candidato a presidente. En mi experiencia de dirigente, he sido director para América Latina y el Caribe del American Joint Distribution Committe. Fui director ejecutivo de Hebraica Argentina, FACCMA y BET-AM de Lanús y también socio fundador y ex presidente del hogar de ancianos Ledor Vador, cargo en el que ejercí hasta abril de 2019 cuando finalicé mi mandato.