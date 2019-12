Sergio Berni también se refirió a la muerte de Alberto Nisman, caso en el que fue apuntado cuando era secretario de Seguridad por su presencia en el departamento de la torre Le Parc donde fue hallado sin vida el fiscal. “Hace seis años que están investigando y no pudieron sostener ninguna prueba, la pericia de Gendarmería fue un cachivache", declaró. “Los crímenes perfectos no existen, o fue una pésima investigación o no fue un crimen” , expresó tácitamente haciendo referencia a la teoría del suicidio de Nisman.