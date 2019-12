En el mail se decía que hubo una filtración en la deep web en la que se publicó un archivo encriptado TOR en el que se detallan las aperturas y los movimientos de 71 cuentas off shore que pertenecerían a Rosenkrantz y Bouzat. Según el anónimo recibido en Comodoro Py esa filtración corresponde a una investigación criminal realizada en un lugar que no se precisa que tiene a Rosenkrantz como centro de un esquema de ingeniería financiera. Y señala a la cuenta The International Food como abierta por el presidente de la Corte y su ex socio en Panamá. Según pudo comprobar Infobae en la web Open Corporates, la sociedad The International Food Company INC. fue abierta en 2018 y allí figuran tanto Bouzat como Mariana Adela Joszpa y Guillermo Reynolds, integrantes del estudio al que perteneció el presidente de la Corte. Pero en la sociedad no figura Rosenkrantz.