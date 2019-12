Lo que sí adelantó el Presidente es que no se irá de vacaciones. “Hay mucho que hacer, no es tiempo de descansar”, fue lo que le transmitió a su entorno. Y algún funcionario que se animó a preguntar si tenía la posibilidad de tomar vacaciones la respuesta que obtuvo fue contundente: “sí, cómo no, tenés del 28 de diciembre al 29 de diciembre". O sea, apenas un día de vacaciones, que es algo así como decir que no, de modo amable.