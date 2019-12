“Sin embargo, no sólo los elementos probatorios incorporados controvirtieron tales defensas, sino que, además, principalmente el primero de ellos no podía alegar que desconocía que, de un momento a otro, se incrementaron notablemente los gastos de funcionamiento de las Agregadurías investigadas. Tal como fue apuntado en la tramitación del sumario administrativo, aquellos extremos no podían pasar desapercibidos, de ninguna manera”, se agregó.