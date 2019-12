El gobernador de Jujuy fue determinante para destrabar la discusión que se realizará esta tarde en la Cámara de Diputados. Facilitó la convocatoria a una sesión especial para que asumieran los nuevos diputados que aún no juraron cuando desde Cambiemos se había planteado una oposición mucho más férrea con el objetivo de que la ley de Emergencia no obtuviera una sanción rápida. “ Hay algunas cuestiones que son límites para nosotros, hubiera sido una trampa no permitir que juren los legisladores que fueron votados por el pueblo; es una regla básica de la democracia ”, explicó.