Según el testimonio de Uberti, que se hizo conocido por el caso de la valija de Antonini Wilson, el sistema de recaudación arrancó a fines de 2003 cuando De Vido le dijo: "El presidente no va a firmar los contratos ni en pedo. Porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan. Te van a llorar, pero vos deciles porque si no el presidente no va a firmar, si no renunciá”.