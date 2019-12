Identificado por varios medios como el secreto inspirador de los reclamos de Bustinduy, Hugo Moyano se enojó ayer con los periodistas que lo vincularon con el colectivero opositor y no se privó de criticar en sugestivos términos al jefe de la UTA en lugar de solidarizarse con él: “Claramente hay un reclamo válido. Si yo fuera Roberto Fernández ya me hubiese ido, hubiera presentado la renuncia. La gente no actúa por casualidad”, dijo el líder de los camioneros.