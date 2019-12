Tres de ellos, Rodríguez (Buenos Aires), Contigiani (Santa Fe) y Gutierrez (Córdoba) son ex ministros de Agricultura y en ese rubro se plantea uno de los temas que les presentan dudas. “No se puede no diferenciar al pequeño y al mediano productor. Ahí hay que aliviar la carga”, expresaron con respecto al aumento de retenciones al campo, que se anunció recientemente por medio de un decreto.