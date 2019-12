“Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, dijo Cristina Kirchner el 2 de diciembre pasado ante el Tribunal Oral durante su indagatoria de tres horas y media. “¿Preguntas?, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, contestó cuando le preguntaron si iba a responder interrogantes de las partes, tanto el fiscal Diego Luciani, las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas.