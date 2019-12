Rodolfo Canicoba Corral procesó este jueves al ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar “Caballo” Suárez, como supuesto “autor” del delito de “lavado de activos”. El juez federal le impuso un embargo de alrededor de 200 millones de pesos y, si bien no dictó la prisión preventiva, el ex gremialista seguirá con detención domiciliaria por otra causa por “asociación ilícita”.