Cuando se inicie la primera ronda de negociaciones -en Buenos Aires o DC-, no habrá sorpresas entre ambos protagonistas: Alberto Fernández ya anunció que no pagará hasta que haya crecimiento, y ese axioma no tiene fecha de caducidad. Con la economía quebrada, y sin fuentes de financiamiento externo, la fecha de un eventual pago es un interrogante sujeto a la presión de la comunidad internacional y a las reglas básicas del mercado.