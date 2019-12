Sus palabras ofensivas no pasaron desapercibidas. Con el correr de las horas, los mensajes se viralizaron. Al darse cuenta de la difusión que tomaron sus dichos, Maggi se arrepintió y borró la primera de las publicaciones. “Fue un exabrupto mío, vengo con poco trabajo y renegando mucho y encima veo el gesto de Cristina para con Macri y me molestó profundamente y por eso puse eso. Pido disculpas. Le voy a escribir una carta a Cristina y al presidente Alberto Fernández. Tengo que pedir disculpas porque me saqué y puse eso. No soy capaz de matar a un pájaro”, dijo a ElDoce.