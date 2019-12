El PBI per cápita de 2018 es el menor de los últimos 10 años, según los datos oficiales. Esto se repite si se mira el dato de PBI per cápita de 2019, estimado con el Presupuesto que elaboró la gestión saliente. Según el CIPECC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), estas proyecciones demuestran que en los últimos 12 años prácticamente no hubo crecimiento económico.